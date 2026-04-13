Fidan: ABD ve İran ateşkes konusunda samimi

5 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran'ın başlangıç pozisyonlarını ortaya koyduğunu ve ateşkes konusunda samimi olduklarını söyledi.

Bakan Fidan, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD-İran arasındaki ateşkese ilişkin Hakan Fidan, her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, ihtiyacın farkında ifadelerini kullanarak, "Başlangıç pozisyonları her zaman için biraz maksimalist olur. Daha sonra taraflar arabulucuların desteğiyle bir noktada buluşturmaya çalışırlar. Yeter ki ateşkese ulaşmada, devam ettirmede, daimi kalıcı niyetleri olsun. Benim gördüğüm şu anda her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, ihtiyacın farkında." dedi.

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla ilgili olarak, tüm dünyanın istediğinin, uluslararası geçişin serbest olması ve engellenmemesi olduğunun altını çizen Fidan, "Bizim durduğumuz yer barış yoluyla açılması. Uluslararası bir silahlı barış gücüyle buraya müdahil olmanın çok fazla zorlukları var.” diye konuştu.

Her zaman için bir İsrail faktörü olduğunu dile getiren Fidan, "İsrail'in buradaki oyun bozanlığını hep hesapta tutmak gerekiyor. Biz bunu Amerikalılara da diğer taraflara da sürekli söylüyoruz. Ama an itibarıyla Amerikalılar da İranlılar da kendi evlerine gittiler. İranlılar özellikle Amerikalıların yaptığı teklifi değerlendirecekler. Bir cevap verecekler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman için bunun ipucunu verdiğini kaydeden Fidan, tarafların iyi gittiği takdirde 45 veya 60 gün müzakerelerin devam edebilmesi için ilave bir ateşkesin gündeme gelebileceğini vurguladı.