İngiltere: ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararını desteklemiyoruz

3 saat önce

İngiltere, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka planına katılmayacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün (13 Nisan 2026 Pazartesi), yaptığı açıklamada, ülkesinin Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka planına katılmayacağını teyit etti.

Starmer, "Baskıya rağmen savaşa sürüklenmeyeceğiz. Hormuz Boğazı'nın açılması şart ve biz boğaza abluka uygulanmasını desteklemiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile sabahın erken saatlerinde başlayıp gece boyu, yaklaşık 20 saat sürdüğünü aktardığı müzakerelerle ilgili açıklama yapmıştı.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye isteksiz olduğunu kaydeden Trump, "Birleşik Devletler Donanması, derhal Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bugün saat 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.