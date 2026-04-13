Almanya Başbakanı: Ülkemizin ekonomisi İran savaşının sonuçlarından muzdarip

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran savaşının Almanya'nın iç işlerinde büyük sorunlara yol açtığını belirterek, bu savaşın olumsuz etkilerinin ülke ekonomisi üzerinde uzun süre kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Friedrich Merz, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla, Alman hükümetinin akaryakıt üzerindeki enerji vergisini düşürme kararı aldığını açıkladı.

Karara göre, iki ay boyunca benzin ve motorinin litre başına düşen vergisi 0.17 Euro oranında azaltılacak.

"Bu savaşın yansımalarını, savaş sona erdikten sonra bile uzun süre hissedeceğiz." diyen Merz, Orta Doğu'daki savaşın yarattığı enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin çok zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Almanya Başbakanı, Berlin'in bu savaşı sona erdirmek, bölgeye ve dünya piyasalarına istikrarı geri getirmek için tüm çabasını sarf edeceğini vurguladı.

Alman hükümetinin bu adımları; İran ile ABD arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı üzerindeki tehditler nedeniyle küresel piyasalarda petrol ve enerji fiyatlarının bariz bir şekilde yükseldiği bir dönemde geldi.