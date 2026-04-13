Netanyahu: İsrail, Trump'ın İran'a ambargo kararını destekliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Donald Trump'ın İran'a yönelik deniz ambargosu uygulama kararını tam olarak desteklediğini belirtirken, İsrail ordusu kuvvetlerine "acil hazır ol" emri verdi.

Binyamin Netanyahu, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Pakistan’dan ayrıldıktan hemen sonra kendisini telefonla aradığını ve İslamabad'daki müzakerelerin başarısızlığına dair detaylı bilgi verdiğini söyledi.

İsrail Başbakanı, "İran kuralları ihlal ettiği için Başkan Trump bu ülkeye deniz ambargosu uygulama kararı aldı. Biz bu sert duruşu destekliyoruz ve ABD ile sürekli koordinasyon halindeyiz." dedi.

Washington saatiyle bugün saat 10:00'da ABD'nin İran limanlarına deniz ambargosu başlatması bekleniyor. Bu hamle, JD Vance başkanlığındaki ABD heyeti ile Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki İran heyeti arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması ve iki haftalık ateşkesin çökmesinin ardından geldi.

Diplomatik yolların tıkanmasıyla eş zamanlı olarak, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, kuvvetlerin "acil hazır ol" durumuna geçmesi talimatını verdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre İsrail ordusu "organize savaş prosedürlerini" uygulamaya koydu. Bu durum, askeri faaliyetlerin yalnızca büyük operasyonlar öncesinde görülen belirgin bir hız kazanması anlamına geliyor.

Bu gelişmeler, Pakistan'daki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bölgenin açık bir askeri çatışmaya doğru ilerlediğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.