Kremlin: İran'a yönelik ambargonun dünya ekonomisi üzerinde büyük etkileri olacak

Kremlin, ABD'nin İran limanlarına ambargo uygulama girişimlerine yönelik derin endişelerini dile getirerek, bu adımın küresel piyasaların istikrarı üzerindeki tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Kremlinden 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bağlantılı deniz trafiğini kısıtlama planına dair birçok detayın, özellikle de Hürmüz Boğazı’nın abluka altına alınacağına dair söylentilerin hala belirsiz olduğu ifade edildi.

Rusya, bu tür bir adımın dünya ekonomisi üzerinde büyük ve olumsuz etkiler yaratacağını vurguladı.

Nükleer dosya ile ilgili olarak Kremlin, "Rusya'nın, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim alma teklifi hala geçerliliğini koruyor, ancak şu ana kadar resmi bir talep gelmiş değil." ifadesini kullandı.

Açıklamada, bölgedeki gerilimin bir patlamaya dönüşmemesi için durumun ihtiyatla yönetilmesi çağrısında bulunuldu.

Öte yandan ABD, İran'ın petrol ihracatını felç etmek amacıyla, İran limanlarına giden veya bu limanlardan dönen gemilere ambargo uygulandığını resmen duyurdu. Karara göre yalnızca İran limanlarına uğramayan gemilerin geçişine izin verilecek.

İran İslam Cumhuriyeti ise bu kararı sert bir dille reddetti. İranlı üst düzey yetkili Muhsin Rızai, "Tahran, kendisine yönelik herhangi bir ablukanın dayatılmasına izin vermeyecektir." diyerek ülkesinin bu baskılara karşı koymak için henüz kullanılmamış birçok kapasiteye sahip olduğunu belirtti.