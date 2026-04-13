Rusya, Buşehr Nükleer Santrali'ndeki personelinin büyük kısmını çekiyor

7 dakika önce

Rusya Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), İsrail ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaş kapsamında artan gerilim ve hava saldırısı riskleri nedeniyle, Moskova'nın Buşehr Nükleer Santrali'ndeki personelinin neredeyse tamamını tahliye ettiğini duyurdu.

Rosatom Başkanı Aleksey Likhachev, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü Buşehr Santrali'ndeki personel değişim ve tahliye sürecinin son aşamasına gelindiğini bildirdi.

Likhachev’in verdiği bilgilere göre 108 personel santralden çekilirken, tesiste yalnızca üst düzey yöneticiler ve teknik birimlerden sorumlu 20 kişilik bir ekip kaldı.

Moskova’nın bu kararı, İran’ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı tehdidinin zirveye ulaştığı bir dönemde geldi.

Rus yetkililer, santrale yapılacak herhangi bir saldırının, Çernobil felaketinden daha yıkıcı bir radyoaktif sızıntıya neden olabileceği konusunda dünyayı uyardı.

İran'ın güneyinde yer alan ve Rusya’nın desteğiyle inşa edilen 1000 megavatlık Buşehr Santrali, mevcut savaş süresince çevresine yönelik en az dört saldırıya maruz kaldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Tahran saatiyle 08:30 sularında bir füze Buşehr Santrali'nin koruma çitlerinin yakınına düştü. Patlamanın şiddetiyle santralin yan binalarından biri hasar görürken, tesisin güvenliğinden sorumlu bir İranlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Açıklamada, nükleer tesislerin ve reaktörlerin zarar görmediği vurgulansa da risk seviyesinin "kırmızı çizgiye" ulaştığı ifade edildi.

Aleksey Likhachev, daha önce 4 Nisan 2026 tarihinde Yekaterinburg'da yaptığı açıklamada tahliye sürecine dair şu detayları paylaşmıştı:

"198 Rus uzman ve personel, otobüs konvoylarıyla Buşehr'den ayrılarak Ermenistan sınırına doğru yola çıktı. Personelimizin üç gün içinde Rusya topraklarına ulaşmasını bekliyoruz."

İran'ın en kritik enerji merkezi olan Buşehr'den Rus personelin çekilmesi, tesise yönelik tehditlerin ciddiyetini gösteren en somut işaret olarak değerlendiriliyor.