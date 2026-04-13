ASEAN ülkeleri ABD ve İran’a müzakere masasına dönme çağrısında bulundu

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Washington'un İran limanlarına deniz ablukası uygulama kararının ardından, ABD ve İran'ı savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişi sağlamak için müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Toplam 11 üye ülkeden oluşan ASEAN dışişleri bakanları, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın yansımalarını görüşmek üzere çevrimiçi acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının başlamasından sadece birkaç saat önce yapıldı.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'daki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu stratejik rotanın ablukaya alınması talimatını verdi.

Trump, görüşmelerin başarısız olma nedenini İran'ın nükleer silah geliştirmekten vazgeçmeyi reddetmesine bağladı.

ASEAN bakanları yaptıkları ortak açıklamada, ABD ve İran'ı çatışmaları kalıcı olarak sona erdirmek, bölgede barış ve istikrarı tesis etmek için müzakerelere devam etmeye çağırdı.

Toplantıda, iki haftalık tam bir ateşkesin uygulanması ve Hürmüz Boğazı'nın gemi ve uçak trafiğine koşulsuz olarak açılması talep edildi.

Filipinler ve Malezya gibi ülkeler, büyük ölçüde Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan Orta Doğu petrolüne bağımlı durumdalar. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'si bu boğazdan geçiyor ve bu miktarın %80'i Asya pazarlarına gidiyor.

Petrol sevkiyatındaki aksamalar nedeniyle bölge ülkeleri sert önlemler almaya başladı. ASEAN dönem başkanı Filipinler kamu çalışanlarının mesaisini haftada dört güne düşürürken, Malezya, Tayland ve Vietnam yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kamu personeline evden çalışma talimatı verdi.