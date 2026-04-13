Trump: İran Deniz Kuvvetleri tamamen yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, İran Deniz Kuvvetlerinin tamamen çökertildiğini ve 158 geminin batırıldığını belirterek, Tahran'a, uyguladıkları deniz ablukasına yaklaşmaya yönelik her türlü girişim konusunda sert bir uyarıda bulundu.

"Truth Social" adlı sosyal medya platformunda 13 Nisan 2026 Salı günü yaptığı açıklamada, Donald Trump, ABD güçlerinin İran Deniz Kuvvetlerini "tamamen haritadan silmeyi" başardığını ve bu ülkeye ait 158 savaş gemisinin imha edildiğini belirtti.

Trump, "Geriye sadece İranlıların 'hızlı saldırı botu' dediği küçük bir miktar kaldı, çünkü biz onları ciddi bir tehdit olarak görmedik." dedi.

"Eğer bu gemilerden herhangi biri deniz ablukasını ihlal ederse, derhal yok edilecekler." sözüyle tehdidini sürdüren Trump, bu gemileri imha etme yöntemini, denizlerde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullanılan sisteme benzeterek, "Bu sistem çok hızlı ve acımasızdır." ifadesini kullandı.

Trump, bu askeri başarıyı uyuşturucuyla mücadele operasyonlarıyla ilişkilendirerek, alınan sıkı deniz önlemleri sayesinde "okyanuslar ve denizler yoluyla ABD'ye giren uyuşturucuların %98,2'sinin durdurulduğunu" iddia etti.

Trump'ın bu açıklamaları, bölgedeki gerilimin zirveye ulaştığı bir dönemde geldi. ABD, taraflar arasında Pakistan'da yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İran limanlarına deniz ablukası kararı almıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, 13 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren, müzakerelerin başarısız olmasına doğrudan bir yanıt olarak, İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan tüm gemilere yönelik deniz ablukasını resmen uygulamaya başlayacağını duyurdu.

CENTCOM, kuvvetlerinin bugün (Pazartesi) saat 17:00 itibarıyla İran limanlarındaki her türlü gemiye yönelik deniz ablukasını fiilen uygulamaya koyacağını belirtti.