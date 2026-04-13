Çin’den "kırılgan ateşkes" uyarısı: Barışı bozacak adımlardan kaçınılmalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile İran arasındaki mevcut ateşkesin oldukça "kırılgan" olduğu konusunda uyarıda bulunarak uluslararası toplumu, savaşın yeniden alevlenmesine veya barışın sekteye uğramasına neden olacak her türlü adıma engel olmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığından 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Bakan Wang Yi, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD-İran savaşındaki son gelişmeleri ele aldı.

Şu anki temel önceliğin savaşın yeniden başlamasını önlemek ve büyük emeklerle elde edilen bu ateşkesi korumak olması gerektiğini vurgulayan Wang Yi, tüm ülkelere "ateşkesi sabote eden veya çatışmaların daha fazla tırmanmasına yol açan her türlü eyleme karşı kararlılıkla durma" çağrısında bulundu.

Wang Yi ayrıca, Pekin'in çatışmaların çözümü noktasında Pakistan'ın daha aktif bir rol üstlenmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Çin'in barışçıl bir çözüme ulaşılması ve bölgede istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bu açıklamalar, bölgenin son derece hassas bir süreçten geçtiği ve geçici ateşkesin bozulma riskinin kapıda olduğu bir dönemde yapıldı.

Çin'in bu tutumu, Washington'un İran limanlarına ağır bir deniz ablukası başlatması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin zirveye çıkmasının ardından geldi. Bu durum, iki haftalık ateşkes sürecine yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.