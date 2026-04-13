İran: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki her türlü askeri girişimi başarısızlığa uğrayacak

İran Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'na yapılacak her türlü askeri müdahalenin krizlerin tırmanmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik her türlü askeri müdahale girişiminde başarısız olacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Bu boğaza yapılacak herhangi bir askeri müdahale, krizlerin tırmanmasına ve küresel enerji güvenliğinde istikrarsızlığa yol açacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan, Donald Trump paylaştığı yeni bir mesajda, dün 34 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi başardığını duyurdu. Bu rakamı abluka sürecinde büyük bir ilerleme olarak nitelendiren Trump, İran'ın boğazı kapatma girişimini "aptalca bir kapatma" olarak adlandırdı.