New York Times: İran'ın en büyük hava üssü bombalandı

Yeni uydu görüntüleri, İran'ın en önemli yer altı askeri üslerinden biri olan "Oghab 44" (Kartal 44) Hava Üssü'nün ABD ve İsrail güçleri tarafından hedef alındığını ve savaş uçaklarının içeride mahsur kalacağı şekilde büyük hasar gördüğünü ortaya koyuyor.

Amerikan New York Times gazetesi, uydu görüntülerinin İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan "Oghab 44" üssünün geçtiğimiz mart ayında ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısına maruz kaldığını gösterdiğini bildirdi; ancak bu haber daha önce kamuoyuna duyurulmamıştı.

Görüntü analizlerine göre dağın içindeki uçak hangarlarına çıkan tünellerin girişlerinde birkaç büyük krater görülüyor. Bombardıman, uçakların pistine zarar vererek ulaşımı felç etti; bu durum, üssün içindeki uçakların dışarı çıkmasını ve havalanmasını imkansız hale getirdi. Ayrıca üssün bitişiğinde bulunan ve inşaat faaliyetleri için kullanılan bir bina tamamen yerle bir edildi.

New York Times ayrıca, İran güçlerinin düşman uçaklarının iniş yapmasını engellemek amacıyla üssün pistine çok sayıda toprak yığını ve bariyer yerleştirdiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'na 160 kilometre mesafede bulunan "Oghab 44" hava üssünün inşaatı 2013 yılı ortalarında başlamış, pisti ise sekiz yıl sonra inşa edilmişti.

2023 yılında tamamlanarak İran kuvvetlerinin hizmetine giren Oghab 44, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaleti sınırları içerisinde yer alıyor ve ülkenin en büyük hava üssü olarak kabul ediliyor. Büyük bir kısmı yer altında bulunan üs; çeşitli savaş uçakları, bombardıman uçakları ve kamikaze droneların iniş ve kalkış yapabilme kapasitesine sahip.

Üs; hava kuvvetleri komutanlığı, savaş uçakları ve saldırı dronelarının yanı sıra, uçak ve gemi ekipmanları için geniş bir onarım merkezi ile yakıt depolarını da bünyesinde barındırıyor.