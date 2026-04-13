Trump: İran anlaşma istiyor ama şartımız uranyumu teslim etmeleridir

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın hızlı bir anlaşmaya varmak amacıyla Washington ile temasa geçtiğini, ancak temel şartlarının zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi ve İran'ın nükleer silah sahibi olmasının tamamen engellenmesi olduğunu söyledi.

Beyaz Saray önünde 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yeni açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Bu sabah uygun ve ilgili kişiler tarafından arandık, bir anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

İranlıların çatışmaları sona erdirmeyi ve bir sonuca varmayı "çok şiddetli" bir şekilde istediklerini belirten ABD Başkanı konuşmasında Tahran'ın politikalarına sert eleştirilerde bulunarak, "Bir ülkenin dünyayı sağmasına veya tehdit etmesine izin veremeyiz. Onların yaptığı tam anlamıyla dünyayı soymaktır ve buna devam etmelerine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kırmızı çizgilerini bir kez daha yineleyerek, "İran asla nükleer silah sahibi olmayacak." diyen Trump, nükleer maddelerin akıbetine ilişkin ise "Zenginleştirilmiş uranyumu geri alacağız; ya onlar bize verecek ya da biz ona el koyacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca "Truth Social" adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımda Trump, dün (12 Nisan Pazar) 34 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi başardığını açıkladı.

Bu rakamı abluka sürecinde büyük bir ilerleme olarak nitelendiren Trump, İran'ın boğazı kapatma girişimini "aptalca bir kapatma" olarak tanımladı.

Mevcut saha durumuna ilişkin olarak ABD Başkanı, şu an aktif bir çatışma yaşanmadığını ancak İran üzerinde ağır bir abluka uygulandığını belirtti.

Trump, "İran şu an hiçbir şekilde ticaret yapamıyor ve biz durumu böyle tutacağız. Onların deniz kuvvetleri de artık kalmadı, imha edildi." dedi.

Konuşmasının sonunda Trump, eleştirilere de yanıt vererek, İran meselesinde kendisine karşı çıkanlardan özür dilemeyeceğini, çünkü İran'ın nükleer silah sahibi bir ülke olmasına izin vermenin yüz milyonlarca insanın ölümüne yol açacağını ifade etti.