Axios: Pakistan müzakerelerinde 20 yıl şartı anlaşmazlığa neden oldu

Axios haber sitesi, ABD'li yetkililere ve bilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pakistan'da gerçekleştirilen son müzakerelerde ABD'nin İran'a uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl süreyle durdurma şartı sunduğunu, ancak Tahran'ın bu süreyi 10 yıldan daha az bir süreyle sınırlı tutmak istediğini bildirdi. Bu derin görüş ayrılığı, 21 Nisan'da sona erecek olan ateşkes süresinden önce nihai bir anlaşmaya varılmasını engelledi.

Axios tarafından 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yayımlanan rapora göre uranyum zenginleştirme meselesi ve İran'ın nükleer stoklarının akıbeti, geçtiğimiz hafta sonu İslamabad'da yapılan görüşmelerin en büyük düğüm noktası oldu. ABD, İran'ın zenginleştirmeyi en az 20 yıl durdurmasını ve tüm zenginleştirilmiş uranyum stokunu yurt dışına çıkarmasını talep etti.

Buna karşılık İran, durdurma süresinin daha kısa olmasını ve uranyumun yurt dışına gönderilmesi yerine, ülke içinde uluslararası denetim altında seyreltilmesini (zenginleştirme oranının düşürülmesini) önerdi.

Kaynaklar, İran heyetinin anlaşmaya çok yakın olduklarını hissettiklerini, ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'ı görüşmelerin başarısızlığıyla suçladığı ve heyetin Washington'a döneceğini duyurduğu basın toplantısının İranlılarda şok ve öfke yarattığını belirtiyor.

Bu bağlamda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, JD Vance'in kendisiyle yaptığı bir telefon görüşmesinde, temel şartlarının zenginleştirmenin önümüzdeki on yıllar boyunca tamamen durdurulması olduğunu ifade ettiğini açıkladı.

Mevcut çıkmaza rağmen Pakistan, Mısır ve Türkiye'den arabulucular çabalarını sürdürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki tarafın da ateşkesin korunması konusunda ciddi olduğunu belirterek, diplomasiye alan açmak adına ateşkesin 45 ila 60 gün daha uzatılmasını önerdi.

Fidan, zenginleştirme meselesinin bir "ya hep ya hiç" pazarlığına dönüşmesi durumunda barış sürecinin tehlikeli engellerle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'ı Washington'un nükleer şartlarını kabul etmeye zorlamak amacıyla bir baskı aracı olarak İran limanlarına deniz ablukası uyguladığı bir dönemde yaşanıyor.