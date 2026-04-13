İran’dan ABD’nin deniz ablukasına sert tepki: Egemenlik ihlali

İran, ABD’nin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukasını sert bir dille kınayarak, bu hamleyi "egemenliğinin tehlikeli bir ihlali" olarak nitelendirdi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunduğu ve Fransız Haber Ajansı (AFP) tarafından görülen mektubunda, "Bu deniz ablukasının uygulanması, İran'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tehlikeli bir ihlalidir. Bu yasa dışı eylem, deniz hukukunun temel ilkelerinin çiğnenmesidir." ifadesine yer verdi.

İravani, Washington’ın bu tutumunun uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bölgedeki gerilimi tırmandırma riskini artırdığını vurguladı.

Genel Sekreter’e sunduğu ayrı bir mektupta ise ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine seslenen İravani, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’ün, ABD’nin İran topraklarındaki sivil hedeflere yönelik "yasa dışı silahlı saldırılarına" zemin hazırladıklarını iddia etti.

Mektupta, bu ülkelerin İran’ın uğradığı tüm maddi ve manevi zararları tazmin etmesi gerektiği belirtilerek, bu beş ülkenin, sadece ABD’nin kendi topraklarından saldırı düzenlemesine izin vermekle kalmamış, "zaman zaman bu yasa dışı saldırılara doğrudan katılım" sağladığı iddia edildi.

Buna karşılık, Washington’ın müttefiki olan söz konusu bölge ülkeleri, savaşa herhangi bir şekilde müdahil oldukları yönündeki iddiaları reddetti.

Gerilim, 28 Şubat’tan bu yana İran’a karşı yürütülen savaşın gölgesinde tırmanıyor. ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu İran’ın askeri ve sivil altyapısı ağır hasar görmüş, çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu İslamabad’da savaşı sonlandırmak amacıyla yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, bölgede şu an "istikrarsız bir ateşkes" süreci hakimiyetini koruyor.