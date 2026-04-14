Irak Başbakanı Sudani: Enfal, Kürt halkına karşı işlenmiş ırkçı bir suçtu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, tarihin en karanlık sayfalarından biri olan Enfal Soykırımı’nın 38. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Kürt halkına yönelik işlenen suçları "insanlık dışı ve ırkçı" olarak nitelendirdi.

Sudani, 14 Nisan 2026 Sal günü Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, Enfal operasyonlarının üzerinden 38 yıl geçmesi vesilesiyle sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımladı.

Enfal suçlarını derin bir üzüntü ve büyük bir acıyla andıklarını belirten Sudani, "Bugün, yıkılan diktatörlük rejimi ve onun suç çeteleri tarafından, barbarca Enfal saldırılarıyla Kürt halkımızın evlatlarına karşı işlenen o ırkçı suçların 38. yılını anıyoruz." dedi.

Sudani, otuz yılı aşkın bir süre önce barışçıl Kürt halkının şehir ve köylerde, tüm insani ve hukuki değerleri çiğneyen en iğrenç cinayet ve işkence biçimlerine maruz kaldığını ifade etti.

Mesajının bir başka bölümünde Irak Başbakanı, ülkenin mevcut birliğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bugün ülkemizin birliğiyle, farklı bileşenlerin ve ulusların kardeşliğiyle gurur duyuyoruz. Demokratik ve anayasal bir sistem çerçevesinde tüm Iraklılar; onurlu, özgür ve hiçbir ayrımcılık olmaksızın bir arada yaşıyor."

Sudani’nin bu mesajı, her yıl bu anma gününde Enfal kurbanlarının yakınlarına tazminat ödenmesi ve bu tür suçların Irak’ta bir daha tekerrür etmemesi için gerekli adımların atılması çağrılarının yapıldığı bir dönemde geldi.