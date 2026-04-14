JD Vance: Top artık İran’ın sahasında

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington’ın Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmek amacıyla İran ile yürüttüğü müzakerelerde kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koyduğunu ve karar verme sırasının artık Tahran’da olduğunu söyledi .

JD Vance, bu hafta başında Pakistan’da İranlı yetkililerle bir araya gelen ABD heyetine başkanlık etti. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve beşinci haftasına giren savaşı durduracak bir anlaşmaya varılamadı.

Fox News kanalına verdiği mülakatta süreci değerlendiren Vance, "Bence şu an top İran’ın sahasında, çünkü biz kırmızı çizgilerimizi çok net bir şekilde belirledik." dedi.

JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın taviz vermediği iki ana maddeyi şu şekilde sıraladı:

1. Zenginleştirilmiş Uranyum Kontrolü: İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ABD denetimine geçmesi.

2. Sıkı Denetim Mekanizması: İran’ın gelecekte nükleer silah geliştirmeyeceğinden emin olmak için detaylı ve sert bir denetim mekanizmasının kurulması.

ABD Başkan Yardımcısı, İranlıların "nükleer silahımız olmayacak" demesinin kolay olduğunu ancak bunun gerçekleşmeyeceğini garanti edecek gerekli mekanizmaları kurmanın asıl zorluk olduğunu vurguladı.

JD Vance son olarak, Washington’ın geçen hafta her iki tarafın üzerinde uzlaştığı iki haftalık ateşkes karşılığında, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine tamamen açmasını beklediğini belirtti.