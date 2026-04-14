Irak, diplomatik bir skandalın kıskacında

Sadece bir hafta içinde Irak, yoğun bir diplomatik protesto dalgasıyla karşı karşıya kaldı ve dört ülke, Bağdat'ın büyükelçi ve temsilcilerini bakanlıklara çağırdı. Bu diplomatik girişimler, söz konusu ülkelerin, silahlı grupların Irak topraklarını kullanarak kendilerine ve bölgedeki ABD çıkarlarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğine dair suçlamalarının ardından geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Riyad Büyükelçisi Safia al-Suhail'i çağırdı. Bu olay; ABD'nin Irak'ın Washington Büyükelçisini, Kuveyt'in ise Bağdat Maslahatgüzarı’nı çağırmasının ardından bir hafta içinde yaşanan üçüncü diplomatik kriz oldu. Suudi Arabistan’ın ardından Bahreyn de benzer bir adım atarak Bağdat’a sert tepkisini iletti.

Bu diplomatik hamlelerin temel nedeni, silahlı grupların Irak topraklarından gerçekleştirdiği saldırılardır. ABD, silahlı grupları Bağdat Havalimanı yakınlarındaki diplomatlarına saldırı düzenlemekle suçladı. Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt ise Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarını resmi olarak kınayarak, Irak'tan bu tehditlere karşı sorumlu davranmasını talep etti.

Irak Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Al-Araby Al-Jadeed" gazetesine verdiği demeçte, Ürdün, Suriye ve Türkiye'nin de Bağdat'a ciddi endişelerini ilettiğini belirtirken, Irak’ın saldırıların kendi topraklarından yapıldığını kanıtlayan çok sayıda belge ve uydu görüntüsü teslim aldığını kaydetti.

Yetkili, Muhammed Şiya Sudani hükümetinin bu saldırıları engelleme konusunda siyasi olarak "elinin kolunun bağlı" olduğunu ve müdahale edemediğini ifade etti.

Öte yandan, Irak Parlamentosu Üyesi Amir Fayez, Bedir Genel Sekreteri Hadi Amiri'nin bir arabuluculuk süreci yürüttüğünü açıkladı. Buna göre Amiri, silahlı grupları ABD çıkarlarına yönelik saldırıları durdurmaya ikna etmeye çalışıyor; buna karşılık ABD ve İsrail'in de Haşdi Şabi karargahlarına saldırmamasını hedefliyor.

Diplomatik gerilim, "Saraya Awliya al-Dam" adlı grubun yayımladığı bir video görüntüsüyle daha da tırmandı. Videoda, Irak'ın güneyindeki çöl bölgelerinden Ürdün, Kuveyt ve Suriye'deki askeri üslere doğru İHA fırlatıldığı görülüyor. Siyasi gözlemciler bu durumu Irak dış politikası için "büyük bir gerileme" olarak nitelendirirken, silahlı grupların hem iç hem de dış güvenlik için ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekiyor.