Ninova'da Peşmergelere ait olduğu tahmin edilen toplu mezar açılıyor

Önümüzdeki birkaç gün içinde, Ninova ilinde uzman bir ekibin, terör örgütü DAİŞ ile savaş döneminde esir düşen Peşmergelere ait olduğu tahmin edilen bir toplu mezarı açma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre Ninova’da DAİŞ ile mücadele döneminde esir düşen Peşmergelere ait olduğu tahmin edilen bir toplu mezar bulundu.

Söz konusu toplu mezar, esir alınan Peşmergelerin kalıntılarını içerdiğinden şüphelenilen ilk toplu mezar olma özelliğini taşıyor. Mezarı açma, naaşları çıkarma ve kimlik tespiti süreçleri uzman teknik ve hukuki ekipler tarafından yürütülecek.

DAİŞ ile savaş döneminde 50’den fazla Peşmerge cephe hatlarında örgütün eline esir düşmüştü. O dönemde bazılarının şehit edildiğine dair haberler yayımlanmış olsa da büyük bir kısmının akıbeti bugüne kadar gizemini korudu. Mezarın bulunması, kayıp Peşmergelerin akıbetinin aydınlatılması adına bir umut ışığı olarak görülüyor.

Bu gelişme, 13 Şubat 2025 tarihinde Irak Toplu Mezarlar Dairesi Müdürü Yasemin Münzir'in yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Münzir, Havice'de de esir Peşmergelere ait olduğu düşünülen bir toplu mezarın bulunduğunu duyurmuştu.

Yıllardır çocuklarından resmi bir haber bekleyen kayıp Peşmerge aileleri, bu süreci yakından takip ediyor. Mezarın açılmasının ardından naaşlardan alınacak DNA örnekleri, kimliklerin kesin olarak tespit edilmesi için ailelerden alınan örneklerle karşılaştırılacak.