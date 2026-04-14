Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2013 yılındaki başbakanlığı döneminde hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin'de yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis verildi.

AA'nın haberine göre Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı, avukatı ise Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu yazılı savunması okundu.

Beyanları dinleyen hakim, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a yönelik 2013'teki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis verilmesi yönünde hüküm kurdu. Hakim, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.