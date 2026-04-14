İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldı

2 saat önce

İtalya, İsrail ile yapılan savunma anlaşmasının otomatik yenilenme işleminin askıya alındığı duyuruldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün (14 Nisan 2026 Salı), Verona'da katıldığı bir etkinlik sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Meloni, "Mevcut durum göz önüne alındığında hükümet, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar vermiştir." dedi.

İtalyan medyasına göre Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrailli mevkidaşı Israel Katz'a askıya alma kararını içeren bir mektup gönderdi. Savunma sanayi, askeri personelin eğitimi, araştırma-geliştirme ve bilgi teknolojileri alanlarında iş birliğini içeren anlaşma, 13 Nisan 2016'da yürürlüğe girerken, 5 yılda bir yenileniyordu.