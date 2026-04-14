Antalya Diplomasi Forumu 150 ülkeden temsilci ağırlayacak

54 dakika önce

"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) düzenlenecek.

ADF2026, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da yapılacak.

"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek olan foruma 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey zevatın yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bine yakın konuğun katılması bekleniyor.

ADF2026 kapsamında lider panelleri dahil olmak üzere 40'tan fazla etkinlik ve oturumun düzenlenmesi planlanıyor.

Oturumlarda küresel sistemde derinleşen belirsizlikler ve dönüşüm süreçleri ile bölgesel gelişmelerin geniş yelpazede ele alınacağı, siyasal, ekonomik, çevresel ve teknolojik eksenlerde şekillenen başlıca gündem maddelerinin de tartışmaların odağını oluşturacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ADF2026 kapsamında Balkan Barış Platformu Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze Konulu Sekizli Toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı ve Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan-Mısır Toplantısı'na katılması planlanıyor.