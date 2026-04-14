ABD Hazine Bakanı: Savaşın sona ermesini ve fiyatların düşmesini bekliyorum

Bakan Bessent, bugün (14 Nisan 2026 Salı), yaptığı açıklamada, “İran’daki savaşın sona ermesini ve fiyatların düşmesini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan New York Post'un muhabirine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile yeni görüşmelerin olabileceği sinyalini verdi.

Haberde, Trump'ın İran ile görüşmelerin iki gün içinde gerçekleşebileceğini ifade ettiği ve "Oraya gitmeye daha meyilliyiz." dediği aktarıldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.