CENTCOM: İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda uygulanan ablukaya ilişkin yaptığı açıklamada, ilk 24 saat içinde hiçbir geminin ABD ablukasını aşamadığını bildirdi.

CENTCOM, dün TSİ 17.00’dan bu yana Hürmüz Boğazı’nda uygulanan ablukaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, 10 bini aşkın ABD denizcisi, deniz piyadesi ve havacı personelin yanı sıra çok sayıda savaş gemisi ve onlarca uçağın, İran limanlarına yönelik giriş-çıkışları engellemek amacıyla deniz ablukası operasyonunu yürütüğü belirtilerek, "İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 6 ticaret gemisi, ABD kuvvetlerinin geri dönme talimatına uyarak Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına yöneldi." denildi.

Söz konusu ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm noktalar dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı şeridine giren veya buralardan ayrılan tüm ülke gemilerine ayrım gözetmeksizin uygulandığını belirten CENTCOM, "ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı kullanarak İran dışındaki limanlara sefer yapan gemiler için seyrüsefer serbestisini ise güvence altına almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.