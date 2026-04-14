Guterres: Ateşkes görüşmelerinin yeniden başlayacağına dair güçlü sinyaller var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran savaşına son vermek için görüşmelerin yeniden başlaması yönünde güçlü sinyaller olduğunu belirtirken, krizin askeri bir çözümü olmadığını ve ancak diplomasi yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

Guterres, bugün (14 Nisan 2026 Salı), New York’taki BM Genel Merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Uluslararası hukuk olmadan istikrarsızlık yayılır, güvensizlik derinleşir ve çatışmalar kontrolden çıkar. Bu her yerde geçerlidir ve Orta Doğu'daki çatışma için acilen geçerlidir." diyen Guterres, krizin askeri ancak diplomasi yoluyla çözülebileceğini vurgulayarak, ateşkesin korunarak müzakerelere ciddi şekilde yeniden başlanması çağrısında bulundu.

Guterres, Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere uluslararası seyrüsefer hakları ve özgürlüklerine tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ölçülü davranma ve sorumluluk alma zamanıdır. Tırmanma yerine diplomasi zamanıdır. Uluslararası hukuka yeniden bağlılık gösterme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında Pakistan'da görüşmelerin devam etmesiyle ilgili haberler üzerine bir soruya Guterres, "Bu görüşmelerin devam etmesinin çok önemli olduğunu söylemeliyim. Böylesine karmaşık, uzun süreli bir sorunun ilk görüşmede çözülmesini beklemek de gerçekçi olmazdı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeler sürerken ateşkesin de devam etmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, ABD ile İran savaşına son vermek için görüşmelerin yeniden başlaması yönünde güçlü sinyaller olduğunu ifade etti.