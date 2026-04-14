ABD fotoğraf paylaşıp duyurdu: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek

ABD, Irak Hizbullahi Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin Facebook sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceği bildirildi.

Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ödülün el-Hamidavi’nin yeri ya da faaliyetleri hakkında bilgi sağlayan kişiler için geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, grubun ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılar düzenlemek, ABD vatandaşlarını kaçırmak ve Iraklı sivillerin ölümüne yol açan eylemler gerçekleştirmekle suçlandığı kaydedildi.

Hamidavi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin güvenli kanallar aracılığıyla yetkililerle iletişime geçebileceği bildirilen açıklamada, bilgi sağlayan kişilerin belirlenen para ödülüne hak kazanabileceği ve güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkeye yerleştirilme imkanından da yararlanabileceği aktarıldı.