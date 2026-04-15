Tahran’da patlama: Yaralılar var

İran’ın başkenti Tahran’da meydana gelen patlamada, üç kişinin yaralandığı bildirildi.

İran’ın resmi haber ajansı Fars’ın aktardığına göre 15 Nisan 2026 Çarşamba günü başkent Tahran’ın batısındaki Ceyhun Mahallesi yakınlarında bulunan "Besic" güçlerine ait bir güvenlik kontrol noktası yakınında bomba yüklü bir araç infilak etti.

Haberde ayrıca, kontrol noktasındaki bu patlamadan kısa bir süre önce, Ceyhun ve Yadeşt bölgeleri arasında yer alan "İmam Humeyni" uygulama noktasının da bir başka patlamayla hedef alındığı belirtildi.

El yapımı iki gaz bombasından kaynaklandığı belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haberde, bombaların kısmen infilak ettiği ve olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki üç evin camlarının kırıldığı ve iki araçta sınırlı düzeyde maddi hasar oluştuğu bildirilirken, yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.