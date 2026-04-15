CENTCOM: ABD güçleri Orta Doğu’da mutlak deniz hakimiyetine sahip

1 saat önce

ABD ordusu, İran'ın tüm limanlarının tamamen kuşatıldığının ve ülkeye yönelik deniz ticareti trafiğinin genel olarak durma noktasına geldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Brad Cooper konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran limanlarına yönelik deniz ablukası tam kapasiteyle uygulanmaktadır. ABD güçleri, Orta Doğu sularında mutlak deniz hakimiyetini elinde bulundurmaktadır." ifadelerini kullandı.

İran ekonomisinin yaklaşık %90'ının deniz yoluyla yapılan uluslararası ticarete bağımlı olduğunu vurgulayan General Cooper, ablukanın başlamasından itibaren 36 saatten kısa bir süre içinde İran'ın deniz ticareti trafiğini tamamen felç etmeyi başardıklarını belirtti.

Söz konusu askeri hamle, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz pazar günü İran limanlarına abluka uygulanacağını duyurmasının ardından geldi. Kararın, cumartesi günü İslamabad’da gerçekleştirilen müzakere turunun başarısızlıkla sonuçlanmasına bir misilleme olarak alındığı kaydedildi.

CENTCOM, operasyonun ilk 24 saati içinde hiçbir geminin ABD ablukasını geçemediğini, 6 ticari geminin ise ABD donanmasının talimatlarına uyarak İran limanlarına geri döndüğünü açıkladı.

Uygulanan abluka, deniz taşımacılığı, petrol ve sigorta şirketleri arasında büyük bir endişe ve istikrarsızlığa yol açtı. Yerel kaynaklar, 28 Şubat’ta başlayan süreç öncesinde Hürmüz Boğazı’ndan günlük ortalama 130 olan sefer sayısının, mevcut durumda tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini aktarıyor.