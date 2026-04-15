Mesrur Barzani Ezidi Yeni Yılı’nı kutladı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Ezidi Yeni Yılı'nın gelişi dolayısıyla tüm Ezidileri tebrik ederek, haklarını ve taleplerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Barzani, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, Ezidi Yeni Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ezidi Yeni Yılı vesilesiyle, Kürdistan ve dünyadaki tüm Ezidileri en içten dilerkleriyle tebrik eden Başbakan Barzani, bu bayramın barış ve huzur iklimi içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Başbakan mesajının devamında, “Bu vesileyle, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Ezidi kardeşlerimizin haklarına ve taleplerine olan desteğini bir kez daha teyit ediyoruz.” ifadesine yer verdi.