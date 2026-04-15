Devrim Muhafızları: Limanların güvenliği ya herkes içindir ya da hiçbir ülke için

Hatemu’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zulfikari, ABD’nin İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasına sert tepki göstererek, bölgedeki diğer limanların da hedef alınabileceği imasında bulundu.

Ablukanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 48 saat geçtikten sonra bir mesaj yayımlayan Zulfikari, ABD'nin Basra Körfezi ve uluslararası sularda deniz trafiğine abluka uygulamasının yasa dışı olduğunu belirtirken, bu durumu "deniz haydutluğu" olarak nitelendirdi.

"Eğer İran limanları tehdit altındaysa, bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacaktır." diyerek ABD ordusunu tehdit eden Zulfikari, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin net ve sert kararlılığını, "Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanların güvenliği ya herkes için olacak ya da hiçbir ülke için olmayacaktır." sözüyle ifade etti.

İran ordusunun, ülkenin yasal haklarını savunmayı meşru bir görev gördüğünü belirten Sözcü Zulfikari, kara sularındaki egemenliği korumanın İran halkının doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere de değinen Zulfikari, "Düşman gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur ve olmayacaktır. Diğer gemilerin geçişine ise silahlı kuvvetlerimizin kararlarına uydukları sürece izin verilecektir." dedi.

Zulfikari ayrıca, İran’ın savaş sona erdikten sonra bile Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek için kalıcı bir mekanizma uygulayacağını belirterek, ablukaya karşı bölge genelini kapsayacak bir güvenlik krizi uyarısında bulundu.