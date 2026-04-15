Sırrı Sakık’tan TBMM’ye kanun teklifi: Enfal soykırım olarak tanınsın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Kürtlere yönelik Enfal Katliamı’nın "soykırım" olarak tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) kanun teklifi sundu.

TBMM’deki toplantıda söz alan Sırrı Sakık, Enfal Katliamı’nın "soykırım" olarak tanınması için kanun teklifi hazırladığını ve Meclise sunduğunu bildirdi.

Kürtlerin 100 yıllık süre zarfında 4 parça Kürt coğrafyasında çok acı dolu yıllar yaşadığının altını çizen Sakık, “Bundan 38 yıl önce Güney Kürdistan'da (Kürdistan Bölgesi) Saddam katili tarafından tam 3 yıl boyunca 200 bin Kürt katledildi.” dedi.

“Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl Bosna'daki katliamları bir soykırım olarak görüyorsa, Filistin'de nasıl görüyorsa; ben de dün bir kanun teklifi hazırladım ve bu Meclise sundum.” diyen Sırrı Sakık, Kürtlere karşı yapılan katliamın TBMM tarafından bir soykırım olarak tanınması gerektiğini vurguladı.

Sırrı Sakık konuşmasının devamında, “Eğer birlikte yaşayacak, birlikte bir hukuk oluşturacak isek; Kürtlerin acısı bu Meclisin acısı olmalıdır." sözüne yer verdi.