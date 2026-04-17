Güney Kore petrol tankeri Kızıldeniz üzerinden geçti

Güney Kore Hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından bu yana ilk kez bir petrol tankerinin Kızıldeniz üzerinden geçtiğini duyurdu. Seul'ün bu adımı, Orta Doğu'daki savaşın tırmanması ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen trafiğe kapanmasının ardından enerji arzını güvence altına almak için geliştirilen alternatif rota arayışının bir parçası olarak görülüyor.

Seul'den 17 Nisan 2026 Cuma günü yapılan açıklamada, enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Güney Kore'nin şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yol açan süreçten bu yana enerji arz güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler aldığı belirtildi.

Yeni ham petrol kaynakları bulmaya çalışan Güney Kore Hükümeti, alternatif bir rota olarak bu ay içerisinde Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na 5 gemi göndereceğini duyurmuştu. Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, bunun "Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sonra Kızıldeniz üzerinden ülkeye yapılan ilk ham petrol sevkiyatı" olduğunu teyit etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, bu adımı bakanlıkların "tek bir ekip" olarak çalışmasının sonucu olan "önemli bir başarı" olarak nitelendirdi. Lee ayrıca, bu zorlu koşullarda görev yapan denizcilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eş zamanlı olarak Güney Kore Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kang Hoon-sik, Hürmüz Boğazı krizinden etkilenmeyen bu alternatif yollarla yıl sonuna kadar 270 milyon varilden fazla ham petrol tedarik edebileceklerini açıkladı.

Geçen yılın verilerine göre bu miktar, ülkenin 3 aylık ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Kang Hoon-sik, daha önce alternatif yakıt kaynakları sağlamak amacıyla Kazakistan, Umman, Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etmişti.