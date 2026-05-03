Hamaney'in Danışmanı: Küresel gıda güvenliği bizim kontrolümüzde

İran dini lideri Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump’ı uyararak, stratejik suyolları üzerinden yürütülen gerilimin Washington için büyük bir krize dönüşeceğini belirtti.

Ali Ekber Velayeti, 3 Mayıs 2026 Pazar günü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını sert bir dille eleştirerek, "Dünyanın şah damarıyla oynayan herkes, kendisini büyük bir krizin ortasına atar." dedi.

Trump’ın "maceracı" yaklaşımlarının mevcut jeopolitik gerçekleri gizleyemeyeceğini savunan Velayeti, ABD güçlerinin Almanya'dan çekilmesini, NATO ittifakındaki zayıflamayı ve ABD savaş gemilerinde yaşandığı iddia edilen teknik sorunları, Beyaz Saray'ın vizyonunun çöküşüne dair işaretler olarak nitelendirdi.

Trump’ın İran’a yönelik "açlık politikası" tehditlerine de yanıt veren Velayeti, şu ifadeleri kullandı:

" Trump, dünya ekonomisi ve siyaseti hakkında bilgi sahibi değil. Küresel gıda güvenliği ve kimyasal gübre tedarik zinciri, Hürmüz Boğazı üzerinden İran’ın kontrolündedir. Sayın Trump! Siyaset dünyası, Karayip Korsanları'ndaki Jack Sparrow'un film dünyasına benzemez."

Mesajının sonunda Velayeti, dünyanın ana ticaret damarlarına müdahale etmek isteyen her tarafın kaçınılmaz bir çıkmaza ve tehlikeye gireceğini vurguladı.

Bu açıklamalar, İran ve ABD arasındaki ateşkes süresinin dolduğu ve Washington'un Tahran'ı taviz vermeye zorlamak için uyguladığı deniz ablukasını sürdürme tehdidinde bulunduğu bir dönemde geldi. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı üzerindeki mutlak hakimiyet iddiasını sürdürüyor.