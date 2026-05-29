ABD'nin İran savaşı faturası büyüyor: Askeri maliyet 95 milyar doları aştı

ABD’nin geçtiğimiz 28 Şubat'ta başlattığı İran’a yönelik askeri operasyonlarının toplam maliyeti 95 milyar doları aştı. Savaş nedeniyle tırmanışa geçen akaryakıt fiyatları ise Amerikan ailelerinin sırtına büyük bir ekonomik yük bindirdi.

İran savaşının maliyetlerini izleyen (Iran War Cost Tracker) web sitesinin verilerine göre Washington'ın bu çatışmadaki harcamaları 95 milyar dolar barajını geçmiş durumda.

Sitede yer alan analizde, bu tahminlerin Pentagon'un 10 Mart'ta Kongre'ye sunduğu verilere dayandığı netleştirildi.

Söz konusu Pentagon raporunda, Orta Doğu’daki savaşın sadece ilk 6 gününde 11.3 milyar dolar harcandığı ve savaşın devam ettiği her bir sonraki gün için 1 milyar dolarlık ek harcama planlandığı belirtilmişti.

Yaklaşık bir ay önce CNN'e konuşan bir kaynak, askeri tesislerin yeniden inşası ve kaybedilen teçhizatların ikame maliyetleri hariç tutulduğunda, İran’a karşı yürütülen savaşın maliyetinin 40 ila 50 milyar dolar arasında olduğunu aktarmıştı.

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu ayın ortasında yaptığı açıklamada İran savaşının doğrudan maliyetinin 29 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu, ancak mühimmatların yenilenmesi ve enerji sektöründeki dolaylı yükler de hesaba katıldığında bu miktarın uzun vadede 1 trilyon dolara kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

Savaşın cephe gerisindeki ekonomik yansımalarını inceleyen ABD'li Brown Üniversitesi araştırmacıları, çatışmalar nedeniyle fırlayan yakıt fiyatlarının Amerikalı tüketicileri çok sert etkilediğine dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre geride kalan 89 gün içinde ABD genelinde benzin fiyatları %48.4, motorin (dizel) fiyatları ise %51.3 oranında artış gösterdi.

Akaryakıttaki bu fahiş yükseliş, Amerikan vatandaşlarına toplamda 49.5 milyar dolardan fazla ek mali külfet getirdi. Bu da hane halkı başına yaklaşık 378.14 dolar zarar anlamına geliyor.