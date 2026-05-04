Kaçırılan bir Ezidi kız daha ailesine kavuştu

Terör örgütü DAİŞ’in Şengal işgali sırasında kaçırılıp tutsak edilen Ezidi kızlardan 18 yaşındaki Cemila Babir Hacem, 11 yıl sonra ailesine kavuştu.

Ezidi Kürtleri Kurtarma Ofisi, Cemila Babir Hacem, adlı genç bir Ezidi kızın serbest bırakıldığını duyurdu.

Kurdistan24 muhabiri Mahir Şengali'nin aktardığına göre Cemila, ailesinin yedi üyesiyle birlikte kaçırıldığında yedi yaşındaydı. Ailesinin tüm üyeleri daha önce kurtarılmıştı, ancak babasının akıbeti bilinmiyor.

Bu kurtarma operasyonuyla, katliamın başlangıcından bu yana hayatta kalanların sayısı 3596'ya ulaşırken, diğer kaçırılanların akıbetini öğrenmek için çalışmalar devam ediyor.

Terör örgütü DAİŞ, 3 Ağustos 2014'te Şengal'e saldırı düzenleyerek, Ezidi Kürtlere karşı katliam yaptı ve 6417 kişiyi kaçırdı.