Neçirvan Barzani ve Maliki’den anayasal çözüm vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Bağdat ziyareti çerçevesinde bugün (4 Mayıs 2026 Pazartesi) sabah saatlerinde Koordinasyon Çerçevesi liderleriyle bir araya geldi.

Irak’taki siyasi süreç ve yeni federal hükümeti kurma çalışmalarının masaya yatırıldığı görüşmede, mevcut dönemin zorluklarına göğüs gerebilecek, Irak'taki tüm bileşenlerin beklenti ve taleplerine yanıt verebilecek bir hükümetin kurulmasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Her iki tarafın da ülkedeki sorunların, özellikle de Erbil ve Bağdat arasındaki meselelerin anayasa temelinde çözümü için siyasi taraflar arasındaki iş birliğinin ve ortak çalışmanın gerekliliğine dikkat çektiği belirtilen açıklamada, Irak'ın huzur, istikrar ve egemenliğinin korunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamaya göre Neçirvan Barzani görüşmede, Kürdistan Bölgesi'nin Irak'taki siyasi süreci desteklediğini ve yeni federal hükümetin kurulması yolundaki adımların başarıya ulaşması için gerekli her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını yineledi.

Koordinasyon Çerçevesi liderlerinin ise sorunların çözümü yönündeki bu yaklaşımdan duydukları memnuniyeti dile getirdiği ifade edilen açıklamada, görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesinin bölgedeki savaşın etkileri ve Irak üzerindeki yansımalarının olduğu kaydedildi.