Neçirvan Barzani: Bağdat görüşmeleri olumlu geçti, maaş sorunu çözülecek

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat'taki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi’nin Kürdistan Bölgesi memurlarının maaş sorununu çözme sözü verdiğini belirtti.

Neçirvan Barzani, 5 Mayıs 2026 Salı günü, Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan’a yaptığı açıklamada, yeni hükümetin kurulması, maaş meselesi ve diğer kritik konulara değindi.

Bağdat ziyaretinin temel amacının Kürdistan Bölgesi memurlarının mali hakları ve geçim kaynakları olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, Iraklı yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıların genel olarak yapıcı geçtiğini ifade etti.

Irak'ın görevlendirilen yeni Başbakanı Ali Zeydi ile yaptığı görüşmeye de değinen Neçirvan Barzani, Zeydi’nin şu sözlerini aktardı:

"Kürdistan Bölgesi'ndeki maaş sahipleri, Irak'ın diğer tüm illerindeki vatandaşlar gibi en temel hakları olan maaşlarını belirlenen zamanda almalıdır."

Neçirvan Barzani, Ali Zeydi’nin maaş sorununun çözümü için elinden gelen her şeyi yapacağına dair söz verdiğini ve bu konuda kararlı olduğunu dile getirdi.

Muhammed Halbusi ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi veren Neçirvan Barzani, her iki tarafın da "yeni bir sayfa açma" konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Halbusi’yi Kürdistan Bölgesi’ne davet ettiğini söyleyen Neçirvan Barzani, son dönemde çıkan asılsız iddiaların hiçbir temeli olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Bağdat'a giden ve çok sayıda üst düzey yetkiliyle bir araya gelen Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın, resmi ziyaretini bugün tamamlayarak Erbil'e dönmesi bekleniyor.