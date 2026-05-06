2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Son 24 saatte (İran'la) çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel." dedi.

Donald Trump, bugün (6 Mayıs 2026 Çarşamba), Beyaz Saray'da dövüş sporları şampiyonlarını ağırladığı bir etkinlikte, basın mensuplarının, İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunan Trump, İran'ın füze cephaneliğinin büyük bir kısmının imha edildiğini ve füze kapasitelerinin yalnızca yüzde 18 ila yüzde 19'unun kaldığını iddia etti.

Savaşın petrol fiyatları üzerindeki etkisinden bahseden Trump,"Petrol fiyatlarının 200 ila 250 dolara ulaşacağını düşünmüştüm, ama şimdi 100 dolar civarında." açıklamasında bulundu.

İran'ın "anlaşmaya varmak istediğini" belirten Trump, "Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar. Son 24 saatte (İran'la) çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel." dedi.

Görüşmelerin içeriğine dair bir yorum yapmazken, İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini öne süren ABD Başkanı, "İran, nükleer silaha sahip olamaz ve sahip olmayacak da, zaten diğer hususların yanı sıra bunu da kabul ettiler." dedi.