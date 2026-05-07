İmamoğlu’ndan Erdoğan’a barış süreci çağrısı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tutuklu Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevinden gönderdiği yeni mesajda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, Kürt meselesi ve demokrasi konusunda somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu, resmi adaylık ofisinin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan mesajında, barış sürecinin durma noktasına gelmesini sert bir dille eleştirdi.

"Sadece konuşuluyor, ancak pratik hiçbir adım atılmıyor." diyen İmamoğlu, kalıcı bir barış ve tam demokrasi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ana merkez olması gerektiğini vurguladı.

Doğrudan Erdoğan’ı hedef alan İmamoğlu, ülkenin kaderinin ve barış sürecinin bir "koltuk hesabına" bağlanamayacağını ifade etti.

Halkın geleceğinin siyasi bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, temel amaçlarının "terörden arınmış ve demokratik bir Türkiye" inşa etmek olduğunu kaydetti.

İmamoğlu mesajını, iktidar değişikliğiyle birlikte Türkiye’nin gerçek barışa ve refaha kavuşacağı sözüyle tamamladı.