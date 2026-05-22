Don Beyer: Kürtler ABD'nin ulusal güvenliğinin önemli bir parçasıdır

ABD Kongre Üyesi Don Beyer, Kürtlerin ABD ulusal güvenliğini korumak ve dünya barışını sağlamak için stratejik bir müttefik olduğunu söyledi.

Kurdistan24'e konuşan Don Beyer, ABD ile Kürt halkı arasındaki ilişkilere değinerek, "ABD ile Kürt halkı arasındaki ilişki her zaman güçlü olmuştur. Kürtler ABD'nin ulusal güvenliğinin önemli bir parçasıdır, ayrıca Kürtler, barışı sağlamak için ABD'nin önemli bir müttefiki olmuştur." dedi.

Don Beyer, ABD ile Peşmerge güçlerinin terör örgütü DAİŞ'i yendiklerini anımsatarak, önümüzdeki yıllarda daha fazla iş birliğinin yapılmasını umdu.

Kürtlerin dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, özgün geleneklerini ve tarihlerini koruduklarını belirten ABD'li yetkili, Amerikan vatandaşı olan Kürtlerle gurur duyduklarını belirtti.