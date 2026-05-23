Mesrur Barzani ve Zeydan Kürdistan halkının anayasal haklarının korunmasının önemini vurguladı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Kürdistan halkının anayasal haklarının korunmasının önemini vurguladı.

Başbakan Barzani, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Bağdat’taki üst düzey temasları kapsamında Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Irak'taki siyasi ve genel durumun ele alındığı görüşmede ülkedeki güvenlik ve siyasi istikrarın korunması için Irak yargısının bağımsızlığı vurgulandı.

Her iki taraf da anayasaya, federal sisteme saygı gösterilmesi ve Kürdistan halkının ve tüm toplulukların anayasal haklarının korunması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

لە درێژەی کۆبوونەوەکانمان لە بەغدا، له‌گه‌ڵ بەڕێز دادوەر فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق، بارودۆخی سیاسیی و گشتیی عێراقمان تاوتوێ کرد و جەختمان لە ڕۆڵی گرنگ و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەریی عێراق لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی سیاسیی لە عێراقدا کردەوە.… pic.twitter.com/VSGCfldl7r — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 23, 2026

Başbakan Barzani, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, federal yetkililerle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Federal hükümetin Runaki projesinden faydalanmak istediğini ve Kürdistan Bölgesi'nin Irak'a bu konudaki deneyimini aktarmaya hazır olduğunu belirten Mesrur Barzani, "Bu konuda elimizden geleni yapaya hazırız. Özellikle birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi görüştük." dedi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile yapılan görüşmeye de değinen Başbakan, "Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile, Kürdistan Bölgesi halkının tüm anayasal haklarını güvence altına alma taahhüdümüzü teyit ettik ve hiçbir yasanın ihlal edilmemesi için federal hükümetin kurulma sürecninin tamamlanmasını da görüştük." diye konuştu.

Başbakan Barzani ayrıca, "Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunların çözümü için iyi niyetler olduğunu gördük ve umarım bizi daha iyi bir gelecek bekliyor." dedi.