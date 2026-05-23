Mesrur Barzani: Kalıcı çözüm ancak anayasaya saygı gösterilerek sağlanabilir

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, kalıcı çözümün ancak anayasaya saygı gösterilerek sağlanabileceğini vurguladı.

Başbakan Barzani, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumartesi günü Bağdat'ta, kalıcı çözümün ancak diyalog, gerçek ortaklık ve anayasaya saygı temelinde sağlanabileceğini vurguladık." ifadesini kullandı.

ئەمڕۆ لە بەغدا، جەختمان لەوە کردەوە کە چارەسەریی هەمیشەیی تەنیا لەسەر بنەمای گفتوگۆ و هاوبەشی ڕاستەقینە و ڕێزگرتن لە دەستوور بنیات دەنرێت. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 23, 2026

Dün öğleden önce resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a ulaşan Başbakan Mesrur Barzani, Irak'ın yeni Başbakanı Ali Zeydi ve Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ile ilk kritik toplantılarını gerçekleştirdi.

İki gün süren bu önemli ziyaretin ilk gününde Başbakan Barzani, sırasıyla Heybet Halbusi, Faik Zeydan, Musenna Samerrai, Muhammed Halbusi, Hadi Amiri, Haydar Abadi, Falih Feyyaz ve Ahmed Esedi ile bir araya geldi.

Ziyaretin ikinci gününde ise Hamis Hançer, Kasım Araci, Muhammed Şiya Sudani, Nuri Maliki, Kays Hazali, Adil Abdulmehdi, Hümam Hammudi, Esad İdani ve İyad Allavi ile görüşme trafiği devam edecek.

Bu ziyaret, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm kronik sorunların Irak Anayasası temelinde çözüme kavuşturulması adına güçlü bir iyi niyet göstergesi niteliği taşıyor.