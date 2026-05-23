Başbakan Barzani ve Samerrai siyasi partiler arasındaki koordinasyonun önemini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Azim Koalisyonu Başkanı Musenna Samerrai, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi güçler ve partiler arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Bağdat'ta Azim Koalisyonu Başkanı Musenna Samerrai ile bir araya geldi.

Irak'taki genel durum ve siyasi sürecin ele alındığı görüşmede, siyasi güçler ve partiler arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, engellerin aşılması ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki çözülmemiş sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Mesrur Barzani, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Azim Koalisyonu ile uzun ve tarihi ilişkilerimiz ve birçok ortak noktamız var." dedi.

Sorunların çözümü için koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan ayrıca yetkililerle yapılan görüşmelerde maaş konusunun diğer tüm konulardan ayrı tutulması ve Kürdistan Bölgesi çalışanlarının maaşlarının diğer Irak vatandaşlarının maaşları gibi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nin yeni hükümet kabinesinin oluşumu ile ilgili olarak Mesrur Barzani, "Uzun zamandır yeni bir kabine kurulmasını istiyoruz. Yeni kabineyi en kısa sürede kurmak için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

Azim Koalisyonu Başkanı Musenna Samerrai de, "Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın Bağdat'taki ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz ve ikili ilişkilerimizin ülkeye daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

"Bu ziyaret, Ali Zeydi liderliğindeki Irak Hükümetini güçlendirecektir." diyen Samerrai sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemlerde ülkeye ve vatandaşlara en iyi hizmetleri sunmak ve halk için büyük başarılara imza atmak amacıyla tam bir koordinasyon içinde birlikte çalışmayı umuyoruz."

Öte yandan Azim Koalisyonu tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamaya göre toplantıda Irak siyasi arenasındaki son gelişmeler ve Bağdat ile Erbil arasında ortak ilgi alanlarına giren bir dizi konu ele alındı.

Açıklamada, Azm koalisyonu liderinin, kabinenin seçimsel liyakat ve siyasi ve ulusal liyakat esasına göre tamamlanması gerektiğinin altını çizdiği ve ülkenin genel istikrarını desteklemek ve devlet kurumlarının çalışmalarını organize etmek için mevcut hassas aşamada siyasi güçler arasında koordinasyon ve anlayışın güçlendirilmesinin önemini vurguladığı belirtildi..

Her iki tarafın da anayasal ilke ve prosedürler çerçevesinde ortak sorunlara köklü bir çözüm bulmak için diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre yeni hükümete desteğin ve bir sonraki aşamanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlıkların öneminin vurgulandığı görüşmede, Irak'ın ve tüm topluluklarının en yüksek çıkarlarına hizmet etmek için siyasi istikrarı desteklemek ve ulusal dengeleri korumak amacıyla tüm ulusal güçlerin aktif katılımı ele alındı.

Bağdat'ta Yoğun Diplomasi Trafiği

Bugün öğleden önce resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a ulaşan Başbakan Mesrur Barzani, ayak basar basmaz Irak'ın yeni Başbakanı Ali Zeydi ve Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ile ilk kritik toplantılarını gerçekleştirdi.

Üst düzey temaslarda, bölgedeki genel durum, son siyasi gelişmeler ve federal kabinenin tamamlanması süreçleri masaya yatırılıyor. Bu ziyaret, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm kronik sorunların Irak Anayasası temelinde çözüme kavuşturulması adına güçlü bir iyi niyet göstergesi niteliği taşıyor.