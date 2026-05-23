Başbakan Barzani, Bağdat'ta Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü

16 saat önce

Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi, Kürdistan halkının anayasal haklarına desteğini yineledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Bağdat'ta Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Takkadum Partisi lideri, Başbakan Barzani'nin Bağdat ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan halkının anayasal haklarına desteğini yineledi.

Başbakan Barzani ise Takkadum Partisi liderine teşekkür ederek, tüm Irak vatandaşlarının ve topluluklarının hak ve çıkarlarını korumak için siyasi güçler ve partiler arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Mesrur Barzani, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Halbusi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Takaddum Partisi ile tarihi ilişkilerimiz var." dedi.

Iraklı yetkililerle yapılan görüşmelere değinen Başbakan, "Sorunlara uygun çözümler bulmak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere görüşmeler gerçekleştirdik. Bu aşamada federal hükümete tam desteğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani ayrıca Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına, tüm konularda üst düzey Iraklı yetkililerle kapsamlı görüşmeler yapıldığını belirterek, maaşlar, çiftçilerin mali hakları ve diğer tüm çözülmemiş meselelerle ilgili olarak olumlu yanıtlar aldıklarını ve tüm tarafların sorunların hızla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ise Mesrur Barzani'nin Bağdat ziyaretinin hassas ve önemli bir döneme denk geldiğini belirterek, federal hükümetin yeni kabinesinin hızla tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.Halbusi, Başbakan Barzani ile yaptığı görüşmede tüm toplulukların haklarının korunması ve bölgenin karşı karşıya olduğu büyük zorluklarla mücadelede aktif katılımlarının öneminin ele alındığını belirterek, "Partiler birlik olmalı ve hiçbir dış parti Irak'ın iç işlerine müdahale etmemelidir." dedi.

Muhammed Halbusi, Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarına desteğini yineleyerek, "Onların haklarının diğer tüm Irak vatandaşları gibi korunması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Takaddum Partisi Başkanı açıklamasının sonunda yakında Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Bağdat'ta Yoğun Diplomasi Trafiği

Bugün öğleden önce resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a ulaşan Başbakan Mesrur Barzani, ayak basar basmaz Irak'ın yeni Başbakanı Ali Zeydi ve Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ile ilk kritik toplantılarını gerçekleştirdi.

Üst düzey temaslarda, bölgedeki genel durum, son siyasi gelişmeler ve federal kabinenin tamamlanması süreçleri masaya yatırılıyor. Bu ziyaret, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm kronik sorunların Irak Anayasası temelinde çözüme kavuşturulması adına güçlü bir iyi niyet göstergesi niteliği taşıyor.