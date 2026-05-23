Mesrur Barzani ve Abadi, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin reformlarını görüştü

14 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi, federal hükümetin ülkenin tüm vatandaşlarına ve topluluklarına adil ve eşit bir şekilde hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

Mesrur Barzani, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Bağdat'ta Nasr Koalisyonu Lideri Haydar Abadi ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi süreç ve genel durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çeşitli sektörlerdeki reformlarının ele alındığı görüşmede, Mesrur Barzani ve Haydar Abadi, federal hükümetin ülkenin tüm vatandaşlarına ve topluluklarına adil ve eşit bir şekilde hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Haydar Abadi, Bağdat ve Erbil arasındaki tüm sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Irak'taki mevcut durumun zorluklarla karşı karşıya kaldığını, bu nedenle tüm tarafların durumu aşmak ve sorunlara kökten bir çözüm bulmak için birlikte çalışmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Mesrur Barzani'nin Bağdat ziyaretini çözülmemiş sorunların çözüm sürecini hızlandırmak için önemli ve olumlu bir adım olarak nitelendiren Abadi, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının haklarını savundu ve halkın cezalandırılmaması gerektiğini gerektiğini vurguladı.

Yeni bir kabinenin kurulmasıyla ilgili olarak ise Abadi, taraflar arasında bir anlaşmaya varıldığını ve tüm engellerin başarıyla aşılabileceğini belirterek, konunun Kurban Bayramı'ndan sonra çözüleceğine dair iyimserliğini dile getirdi.