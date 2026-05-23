Mesrur Barzani ve Amiri, sorunların çözümü için koordinasyonun önemini vurguladı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi Amiri, sorunların çözümü için taraflar arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı.

Başbakan Barzani, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Bağdat'ta Bedr Örgütü Genel Sekreteri Hadi Amiri ile bir araya geldi.

Görüşmede siyasi süreç, Irak'taki genel durum ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkiler ele alındı. Ayrıca, anayasaya saygı ve gerçek ortaklık, denge ve uzlaşma ilkeleri temelinde sorunların çözümü için Kürdistan Bölgesi ile Irak siyasi güçleri ve partileri arasında anlayış, iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hadi Amiri, Başbakan Mesrur Barzani ile yeni Irak Hükümetinin karşı karşıya olduğu engelleri görüştüğünü belirterek, "Siyasi sürecin doğru yönde ilerlemesi için Irak Parlamentosunun tatilden sonra yeniden açılması yönündeki çabalarımız sürüyor." dedi.

Amiri, ayrıca "Haşdi Şabi'nin, Parlamento yasasıyla kurulduğunu ve bu kuruluşun feshedilmesinin imkansız olduğunu" söyledi.

Kürdistan Bölgesi'ni hedef alan sadırılarla ilgili olarak Hadi Amiri, "Bu saldırıların son bulması ve tekrarlanmaması için ilgili taraflarla görüştük." ifadesini kullandı.

Amiri ayrıca Mesrur Barzani'nin Bağdat ziyaretini önemli bir adım olarak nitelendirdi.