Mesrur ​​Barzani, Falih Feyyaz ile görüştü

12 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz, Irak ile Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve barışın korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Mesrur Barzani, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Bağdat'ta Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz ile bir araya geldi.

Someriun Hareketi lideri Ahmed Esedi'nin de katıldığı görüşmede, Irak ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca anayasaya ve federal sisteme saygı gösterilmesinin ve Irak ile Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarın korunmasının gerekliliği vurgulandı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Falih Feyyaz, Başbakan Barzani'nin Bağdat ziyaretini çok önemli ve olumlu bir adım olarak nitelendirerek, "Bu, federal hükümetin yeni kabinesini oluşturma sürecini hızlandırmak için iyi bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Feyyaz, "Görüşmeler çok iyi bir seviyede. Anayasal hakların tamamının, özellikle Petrol ve Doğal Gaz Yasası'nın ve bölge ile Bağdat arasındaki ilişkileri temelden düzenleyen diğer yasaların yürürlüğe konması için önümüzdeki aşamada ciddi adımlar atmayı umuyoruz." dedi.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ayrıca güvenlik sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini, Irak'ın tamamının güvenliğini savunduğumuz gibi savunacağız." ifadesini kullandı.