Mesrur ​​Barzani ve Hamis Hancer bölgedeki genel durumu görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Iraklı siyasi figür Hamis Hancer, Irak ve bölgedeki genel durumu görüştü.

Başbakan Barzani, Bağdat ziyaretinin ikinci gününde, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Iraklı siyasi figür Hamis Hancer ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki genel durum ele alındı.

Her iki taraf da federal hükümetin tüm Irak vatandaşlarına ve topluluklarına adil bir şekilde hizmet etmesi için yeni bir fırsatın doğduğu konusunda mutabık kaldı.

Dün (24 Mayıs 2026 Pazar günü), resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a ulaşan Başbakan Mesrur Barzani, ayak basar basmaz Irak'ın yeni Başbakanı Ali Zeydi ve Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ile ilk kritik toplantılarını gerçekleştirmişti.

Başbakan Barzani, ziyaretin ilk gününde, sırasıyla Heybet Halbusi, Faik Zeydan, Musenna Samerrai, Muhammed Halbusi, Hadi Amiri, Haydar Abadi, Falih Feyyaz ve Ahmed Esedi ile bir araya gelmişti.

Ziyaretin ikinci gününde ise Kasım Araci, Muhammed Şiya Sudani, Nuri Maliki, Kays Hazali, Adil Abdulmehdi, Hümam Hammudi, Esad İdani ve İyad Allavi ile görüşme trafiği devam edecek.

Üst düzey temaslarda, bölgedeki genel durum, son siyasi gelişmeler ve federal kabinenin tamamlanması süreçleri masaya yatırılıyor. Bu ziyaret, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm kronik sorunların Irak Anayasası temelinde çözüme kavuşturulması adına güçlü bir iyi niyet göstergesi niteliği taşıyor.