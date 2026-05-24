Mesrur Barzani: Kasım Araci, Irak ve Kürdistan'da güvenliğin sağlanmasında rol oynadı

Başbakan Mesrur Barzani, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci'nin, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın güvenliğinin korunmasında rol oynadığını söyledi.

Mesrur Barzani, Bağdat ziyaretinin ikinci gününde, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile bir araya geldi.

Görüşmede Başbakan Barzani'nin Bağdat ziyaretinin önemine değinen Araci, "Kürdistan Bölgesi, Irak'taki mevcut siyasi sistemin kurulmasında büyük fedakarlıklar yapmıştır. Kürdistan Bölgesi ile gurur duyuyoruz." dedi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın güvenliğinin korunmasındaki rolünden ve Kürdistan halkının meşru haklarına desteğinden dolayı Kasım Araci'ye teşekkür etti.

Her iki taraf da, yeni federal hükümetin tüm topluluklara ayrımcılık yapmadan hizmet etmesi ve sorunların anayasaya, federal sisteme ve Kürdistan Bölgesi'nin yapısına saygı temelinde çözülmesi konusunda mutabık kaldı.