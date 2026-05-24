Mesrur Barzani: Kasım Araci ile Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile görüştük

3 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları görüştüğünü söyledi.

Mesrur Barzani, Bağdat ziyaretinin ikinci gününde, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Başbakan Barzani ve Kasım Araci, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mesrur Barzani, Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan'ın sorusu üserine görüşmede Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını görüştüklerini ve Araci'nin Kürdistan Bölgesi Hükümetine desteğini teyit ettiğini söyledi.

Üst düzey bir heyeti, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları görüşmek üzere Tahran'ı ziyaret edecek

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Kürt-Arap ilişkilerine değinerek, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarının ve gücünün korunmasının Irak'ı da güçlendireceğini söyledi.

Araci sözlerini şöyle sürdürdü: "Her iki taraf da geçmişte birlikte diktatörlükle karşı karşıya kalmıştır, bu nedenle şimdi birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Birbirimizi anladığımızda tüm sorunlar çözülecektir." dedi.

"Kürdistan Bölgesi güçlü olursa, Irak da güçlü olur." diyen Kasım Araci, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarının ve gücünün korunmasının Irak'ı da güçlendireceğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarla ilgili olarak Araci, Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Başbakanı ile bu konuyu ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuyu ele almak üzere yakında üst düzey bir güvenlik heyeti Tahran'ı ziyaret edecek. Heyette Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed'in yanı sıra farklı Kürt ve Arap topluluklarının temsilcileri yer alacak." dedi.