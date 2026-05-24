Mesrur Barzani ve Sudani: Erbil-Bağdat sorunları anayasa temelinde çözülmeli

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şiya Sudani, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Barzani, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Bağdat'ta Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Irak ve bölgedeki siyasi durumum ele alındığı görüşmede, siyasi istikrarın sağlanması ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözülmesi için siyasi partiler arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.